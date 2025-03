Ligue Magnus : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - Le dragon en deuil l'attaquant canadien Claude Verret nous a quitté. Source : Média Sports Loisirs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2025 à 10:38 Tweeter



Les anciens supporters du RHC (nom de l'époque) s'en souviendront surement. Il restera à jamais dans la mémoire du club en étant le premier capitaine rouennais à soulever la coupe Magnus, c'était lors de la saison 1989-1990 à Grenoble et il restera chez les dragons pendant 6 saisons.

Son élégance, son talent, sa vision du jeu, sa gentillesse resteront graver dans ma mémoire, moi qui l'ai connu qui l'ai vu jouer et qui était du voyage lors de ce titre.

Il avait toujours un mot aimable pour les supporters, toujours disponible pour répondre à nos questions.

Tu restera à tout jamais le 1er. Merci pour tout capitaine Verret.

Hockey Hebdo et moi même pensons très fort à sa famille, ses proches et tous ses amis et amoureux du hockey sur glace.

RIP Claude Verret.

