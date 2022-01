: Le Havre (HAC) Hockey sur glace - Le Havre - Match de gala et nouveau logo Hockey sur glace - HAC Hockey sur glace Source : Communiqué de Le Havre La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 20/01/2022 à 11:45 Tweeter Match de gala (Le Havre / Cleon). ce samedi 22 janvier à 18h15



A cette occasion le HAC Hockey sur glace dévoilera la nouvelle identité visuelle aux licenciés et autres personnalités phare du club.

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo