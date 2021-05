Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur Hockey sur glace - Le HC74 recrute Coordinateur Sportif Hockey sur Glace - Recrutement Coordinateur Sportif - HC74 Source : Annonce Hc74 La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 24/05/2021 11:30 Tweeter Dans le cadre de son développement pour les prochaines saisons, le HC74 recrute un coordinateur sportif.



Vos missions :

Le Coordinateur Sportif est salarié à temps plein par le HC74. Il est sous la responsabilité de l’Administrateur Unique du GIE HC74, délégataire du bureau des présidents de l’entente.

Il appliquera les directives fédérales et celles de la ligue.

Il assure la coordination du Pôle U18 et de la Section Sportive du Lycée. Il a la responsabilité des entrainements de ces sections.

Il assure les relations et le suivi Scolaire du Pôle U18 et de la Section Sportive du Lycée

Il coordonnera avec le collège des entraineurs du HC74 la campagne annuelle de recrutement du Pôle et de la Section Sportive du Lycée ;

Il est Entraîneur d’une catégorie du HC74 (U15, U17 ou U20).

Au sein du HC74 , il est le Coordinateur des entraîneurs que chaque club membre met à disposition.

Il s’inscrira dans les démarches déjà entreprises par le HC74 auprès des joueurs du Pôle et la Section Sportive du lycée.

Le coordinateur sportif sera chargé de mettre en place la politique sportive définie en accord avec les présidents des clubs mineurs de l’entente et sera par conséquent garant de son application et de sa mise en œuvre au sein du HC74 et notamment auprès des entraineurs mis à disposition par les différents clubs.

Il sera l’interlocuteur de nos équipes Séniors. En totale collaboration avec les entraîneurs de ces équipes.

Profil : Il est en possession au minimum d’un DE1.

Il connait le Hockey de haut niveau avec ses tenants et ses aboutissements.

Il maitrise les outils techniques et technologiques du hockey sur Glace

Titulaire d’un permis B.

Il a obligatoirement une expérience d’entraineur de Hockey sur glace et de management.

Une réelle capacité à fédérer et motiver ses partenaires

Il est rigoureux et autonome et fait preuve d’initiatives

Il doit être un manager reconnu Rémunération : Selon profil et expérience

CDD 12 mois évolutif CDI

