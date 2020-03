Hockey Mineur : Saint Gervais les bains (HC 74) Hockey sur glace - Le HC74 recrute un entraîneur Le HC74 recrute pour la saison prochaine un entraineur diplômé pour compléter son staff. Source : Annonce HC74 La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 16/03/2020 à 11:30 Tweeter Vous assurerez vos missions auprès des catégories de U15 à U20.

Vous participerez à la programmation des entraînements dont vous avez la charge en fonction du projet de jeu et de formation validés par les entraîneurs référents de chaque équipe du HC74. vous préparerez et dispenserez les séances pédagogiques de l’équipe en charge Vous transmettrez les pratiques techniques, tactiques et stratégiques dans les conditions pédagogiques requises,vous animerez seul les séances pédagogiques ou avec les responsables d’équipes. Vous participerez aux réunions de la commission technique ainsi qu’aux matches de championnat le week-end. Des missions et tâches annexes découleront de la prises en charge de ces missions ( transport , convocations, vérification des présences , etc…) comme pour tout éducateur sportif et tout entraineur d’équipe de hockey. Vous serez placé sous l’autorité directe de l’Administrateur du G.I.E.



Salaire à définir selon expérience et diplômes.



CDD de 9 mois renouvelable



Téléphone et ordinateur fournis"



Merci d'adresse votre CV par email à president@hc74.fr











