Division 2 : Courchevel-Méribel-Pralognan (Les Bouquetins) Hockey sur glace - Le HCMP jouera en Divivion 2 Hockey sur glace - Saison 2023/2024 - Validation HCMP - Communiqué de la FFHG Source : Communiqué FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 20/09/2023 à 12:34 Tweeter

Communiqué de la FFHG

" En date du 10 août 2023, la commission fédérale d’appel a refusé l’engagement du HCMP dans le championnat de France de Division 2, confirmant la décision prise par la commission nationale de suivi et de contrôle de gestion.



Grâce à la mobilisation des municipalités, un échange constructif s’est instauré dans le cadre du recours en conciliation exercé par le club auprès du CNOSF, permettant à la FFHG d’obtenir des garanties financières suffisantes pour une participation du HCMP à la Division 2.



L’audience de conciliation qui s’est tenue le 19 septembre 2023 a donc permis à la FFHG et au club de formaliser cet accord et de fixer les obligations que ce dernier devra respecter sur les 3 prochaines saisons (montant minimum du résultat financier, suivi de trésorerie, etc.).



La FFHG se félicite de cet accord et souhaite au HCMP une bonne saison en Division 2 qui se jouera bien à 20 équipes (2 poules de 10) à partir du 7 octobre prochain."



