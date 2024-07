Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - LE HOCKEY FRANCAIS EN DIRECT Les nouvelles plateformes de streaming HockeyFrance.TV et Magnus.TV propose dès la reprise de la saison de suivre les matchs de hockey organisés par la FFHG (Synerglace Ligue Magnus divisions seniors, jeunes, Coupe de France ainsi que certains matchs des équipes nationales). Source : Communiqué de la FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 12/07/2024 à 19:16 Tweeter

MAGNUS.TV & HOCKEYFRANCE.TV

Lancement des 2 plateformes de streaming ! Les nouvelles plateformes de streaming HockeyFrance.TV et Magnus.TV propose dès la reprise de la saison de suivre les matchs de hockey organisés par la FFHG (Synerglace Ligue Magnus divisions seniors, jeunes, Coupe de France ainsi que certains matchs des équipes nationales). partenariat entre la Fédération française de hockey sur glace (FFHG) et SPORTWAY qui met en place le service de streaming, l'objectif est de renforcer et d'accroître la popularité du hockey en offrant la possibilité de suivre ce sport le plus largement possible.

La technologie de pointe de SPORTWAY en matière d'Intelligence Artificielle (IA) est à l'avant-garde du streaming sportif. La technique consiste en une caméra à quatre objectifs fixes montée sur la ligne médiane de la glace. Lorsque la caméra est allumée, l'image fixe des quatre objectifs entre dans notre PC où la magie de l'IA opère.



Depuis le mois de mai et tout l'été les installateurs de SPORTWAY sont à pied d'œuvre en France. L'objectif est d'installer le système dans les 12 clubs de Ligue Magnus et les 40 clubs de Division 1 et 2 d'ici le début de la saison, et les installations se poursuivront au cours de la saison 2024-25.



MAGNUS.TV offre un accès complet aux matchs de la Synerglace Ligue Magnus avec une qualité de diffusion inégalée, reposant sur un système de caméras de dernière génération, pour une immersion totale.



HOCKEYFRANCE.TV propose le meilleur du hockey sur glace français avec une sélection des matchs de l'équipe de France, les championnats Français (D1, D2, D3, Féminin Elite), les divisions Jeunes, les matchs de Coupe de France, le para-hockey... Il est désormais possible de suivre tous ses joueurs favoris sur le petit écran avec une qualité d'image améliorée !



Les utilisateurs peuvent dès à présent créer leur compte pour profiter gratuitement des matchs amicaux de pré-saison jusqu'au 31 août et choisir ensuite parmi les abonnements disponibles dès le 1er septembre.



Pour Pierre-Yves GERBEAU « Nous sommes heureux et fiers de signer ce partenariat avec la société SPORTWAY et nous avons hâte de déployer avec eux leur solution qui permettra de développer et d'atteindre de nouveaux objectifs de visibilité ».



La FFHG tient à remercier Fanseat qui a cru, il y a huit ans, en l'intérêt de développer la production et la diffusion du hockey sur glace français sur sa plate-forme.



