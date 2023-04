Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Le Japon champion du monde de DI B Les Japonais impériaux ont remporté le mondial et grimpent dans le groupe A de la division I Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/04/2023 à 09:40 Tweeter jihf.or.jp Les Japonais champions du monde Division I groupe B

Le Japon est champion du monde de division B groupe I avec un mondial parfait et cinq victoires en autant de match. Une performance XXL qui permet au Nihon de rejoindre l'antichambre de l'élite du hockey mondial l'an prochain. 29 buts, marqués, 10 encaissés la machine du soleil levant a tout carbonisé. Hirano termine à 10 points, les frères Nakajima à 9 et 8 points. Narisawa le portier nippon est le meilleur du mondial avec 93,20% d'arrêts.

Les Ukrainiens terminent second avec une défaite en prolongation contre la Chine en ouverture et une ultime défaite contre le Japon dans la finale du mondial. Mejko et Vorona terminent meilleurs compteurs du mondial avec 13 points. Quatre autres bleus et jaunes sont à dix points !

La Chine bourrée de ses naturalisés de KHL a brillé dans cette compétition et termine en bronze à cause d'une surprenante défaite contre les Néerlandais. Spencer Foo est le meilleur compteur chinois avec 8 points devant Jake Chelios (le fils de Chris Chelios) défenseur à 7 points.

L'Estonie à domicile était trop loin pour accrocher une médaille mais ses deux victoires contre les Serbes et les Pays Bas lui assure un maintien rapide (dès les deux premiers matchs). Les Estoniens ont même rêvé de bronze mais s'incline lourdement dans le match clé contre la Chine. Rooba, la star du JYP en Liiga termine meilleur pointeur à 3 points.

