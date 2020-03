Ligue Magnus Hockey sur glace - Le match Mulhouse-Amiens ne pourra pas se tenir ce soir Communiqué de la FFHG Source : Communiqué de la FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 06/03/2020 à 15:51 Tweeter







" Étant donné l’annonce du préfet du Haut-Rhin interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes, le match 6 du quart de finale de Synerglace Ligue Magnus opposant Mulhouse à Amiens ne pourra se tenir ce soir comme initialement programmé.

La FFHG réunit en urgence dans la journée les parties concernées pour décider de la suite à donner.











