Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - Le noël des dragons pour la bonne cause Les maillots des dragons aux enchères Source : Le club La rédaction/sl Posté par Hockey Hebdo le 14/12/2020 à 20:14 Tweeter Maillot de Noël aux enchères et collecte de peluches Le 09 décembre 2020 Durant cette année si particulière, et à l’occasion des fêtes de Noël, les Dragons de Rouen s’engagent à travers leur Fonds de Dotation à une toute nouvelle collecte de peluche au profit des enfants défavorisés.

Dans ce cadre, nos supporters seront invités à se rendre chez un des trois partenaires des Dragons de Rouen proposant un point de collecte le mercredi 16 décembre :

- Centre Commercial Barentin : devant l’hypermarché.

- Centre de Commerces et de Loisirs Docks 76 : au RDC avec la boutique officielle.

- Décathlon Rouen Centre-ville : à l’intérieur du magasin.



Lors de cette période, le Fonds de Dotation les Dragons ne déroge pas à ses traditions en organisant également sa traditionnelle vente aux enchères des maillots de Noël. En effet, à l’occasion du match de ce soir face aux Diables Rouges de Briançon, les Dragons porteront un maillot « collector » de Noël. Ces maillots sont d’ores et déjà en vente aux enchères et cela jusqu’au jeudi 17 décembre 20h sur la boutique officielle du club : - http://boutique.rouenhockeyelite76.com/fr/

Les bénéfices récoltés permettront au Fonds de Dotation les Dragons de financer de nouvelles actions sociales notamment envers les enfants défavorisés. Pour rappel, l’année précédente, les Dragons avaient réussi à réunir la somme de 5 168€ pour la bonne cause.



Pour plus d’informations :

CONTACTS Fonds de Dotation Les Dragons -

Romain Farruggia - Président 07.88.90.72.02 - r.farruggia@rouenhockeyelite76.com

Werner Boucher - Responsable de projets 06.36.27.92.00 - contact@fondsdedotationlesdragons.com

SITE INTERNET www.fondsdedotationlesdragons.com

Facebook : Fonds de dotation Les Dragons

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











