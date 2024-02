Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - Le ParaHockey en préparation. Les championnats du monde groupe B se dérouleront du 15 au 20 Avril 2024 en Norvège. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs Sylvain Lefebvre Posté par Hockey Hebdo le 26/02/2024 à 10:37 Tweeter

Issus de divers clubs : Tours, Rennes, Cléon, Neuilly sur Marne, Franconville et Romorantin, les membres du collectif France peaufinent leur préparation en s’affrontant en ce moment dans la 3e édition du championnat de France.

La préparation de l'équipe de France ne se limite pas aux séances d'entraînement sur la glace. En effet, les joueurs consacrent également du temps à des entraînements physiques spécifiques, à une nutrition adaptée et à des sessions de préparation mentale pour renforcer leur résilience et leur concentration sur la glace.

Le renforcement du staff technique ces derniers temps a également contribué à dynamiser l'équipe. Outre les rôles traditionnels de manager, coach, assistant, kiné et médecin, de nouveaux membres ont été intégrés au projet. Un coach spécifiquement dédié aux gardiens de but a été ajouté.

De plus, une coach mentale a intégré le groupe pour aider les joueurs à gérer la pression et à maintenir leur concentration dans les moments cruciaux.

Après un premier mondial en décembre 2022, à Bangkok et une belle 3e place, la motivation au sein du collectif est à son comble, chaque joueur étant déterminé à représenter dignement la France et à défendre les couleurs nationales avec fierté et détermination. À l'approche du Championnat du Monde Groupe B à Skien, Norvège, du 15 au 20 avril 2024, les joueurs du collectif France de ParaHockey sur Glace se prépare avec une intensité croissante, combinant entraînement sur la glace et hors de la glace.Issus de divers clubs : Tours, Rennes, Cléon, Neuilly sur Marne, Franconville et Romorantin, les membres du collectif France peaufinent leur préparation en s’affrontant en ce moment dans la 3e édition du championnat de France.La préparation de l'équipe de France ne se limite pas aux séances d'entraînement sur la glace. En effet, les joueurs consacrent également du temps à des entraînements physiques spécifiques, à une nutrition adaptée et à des sessions de préparation mentale pour renforcer leur résilience et leur concentration sur la glace.Le renforcement du staff technique ces derniers temps a également contribué à dynamiser l'équipe. Outre les rôles traditionnels de manager, coach, assistant, kiné et médecin, de nouveaux membres ont été intégrés au projet. Un coach spécifiquement dédié aux gardiens de but a été ajouté.De plus, une coach mentale a intégré le groupe pour aider les joueurs à gérer la pression et à maintenir leur concentration dans les moments cruciaux.Après un premier mondial en décembre 2022, à Bangkok et une belle 3e place, la motivation au sein du collectif est à son comble, chaque joueur étant déterminé à représenter dignement la France et à défendre les couleurs nationales avec fierté et détermination. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo