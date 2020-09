Division 3 : Dijon (Les Ducs) Hockey sur glace - Le président de Dijon nous a quitté Une bien mauvaise nouvelle en provenance de la Côte d'Or Source : Le club de Dijon La rédaction / pr Posté par Hockey Hebdo le 29/09/2020 à 19:15 Tweeter Photographe : Philippe Rouinssard Steve Legrall est décédé cette nuit

Steve Legrall, co-président du club de hockey de Dijon est décédé cette nuit à l'âge de 41. Passionné de hockey, il était à la tête des Ducs depuis trois ans. Sympathique et ouvert il laisse un grand vide dans la capitale du duché de Bourgogne. Toutes nos condoléances sont adressées à sa famille et à ses proches. Steve Legrall, co-président du club de hockey de Dijon est décédé cette nuit à l'âge de 41. Passionné de hockey, il était à la tête des Ducs depuis trois ans. Sympathique et ouvert il laisse un grand vide dans la capitale du duché de Bourgogne. Toutes nos condoléances sont adressées à sa famille et à ses proches.











