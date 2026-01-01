Hockey Mineur : Font Romeu (Les Aigles) Hockey sur glace - Le SPORT ÉTUDE de Font-Romeu Le SPORT ÉTUDE hockey sur glace de Font-Romeu est fait pour toi. Source : Communiqué de Font-Romeu La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 13/02/2026 à 17:45 Tweeter DE LA 6ème à la TERMINALE

5h de glace/semaine en plus des heures clubs

2h hors glace

Un entraîneur diplômé, ancien international français

Un groupe international

Un cadre de vie unique, à 1800m d’altitud

Un internat tout neuf dès la 4⁰

Le seul sport-étude hockey mixte en France Les demandes de dossiers d’inscriptions se font auprès du collège-lycée.

Demande nous, on te donnera le dossier d’information. delavalcolin@gmail.com



