Hockey Mineur : Font Romeu (Les Aigles)
Hockey sur glace - Le SPORT ÉTUDE de Font-Romeu
 
Le SPORT ÉTUDE hockey sur glace de Font-Romeu est fait pour toi.
 
Source : Communiqué de Font-Romeu La rédaction
Posté par Hockey Hebdo le 13/02/2026 à 17:45
Photo hockey Le SPORT ÉTUDE de Font-Romeu - Hockey Mineur : Font Romeu (Les Aigles)
 
DE LA 6ème à la TERMINALE
 
  • 5h de glace/semaine en plus des heures clubs
  • 2h hors glace
  • Un entraîneur diplômé, ancien international français
  • Un groupe international 🇫🇷  🇪🇸  🇦🇩
  • Un cadre de vie unique, à 1800m d’altitud
  • Un internat tout neuf dès la 4⁰
  • Le seul sport-étude hockey mixte en France
Les demandes de dossiers d’inscriptions se font auprès du collège-lycée.
 
 Demande nous, on te donnera le dossier d’information.
delavalcolin@gmail.com

 
Photo hockey Le SPORT ÉTUDE de Font-Romeu - Hockey Mineur : Font Romeu (Les Aigles)
 
 
