Ligue Magnus Hockey sur glace - Les 4 camps d'été de Génération Hockey Camps d'été à Beauvais et à Dunkerque.U11-U13 / U13-U15 / U17-U20 / Pro D1-D2 Source : Annonce Génération Hockey La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 25/04/2020 à 09:59





CAMP PERFORMANCE U11-U13

Stage de perfectionnement individuel pour les joueurs et gardiens nés entre 2008 et 2011, du 13 au 17 juillet à Beauvais.



CAMP EXCELLENCE "Devenir un buteur" U13 -U15

Stage de perfectionnement individuel pour les joueurs et gardiens nés entre 2006 et 2009, du 20 au 25 juillet à Dunkerque.

















CAMP ELITE U17 -U20

Stage de perfectionnement individuel pour les joueurs et gardiens nés entre 2001 et 2005, du 26 au 31 juillet à Dunkerque.



CAMP PRO D2 - D1

Camp de reprise « pro » pour préparer au mieux ta saison. Destiné aux joueurs de niveau D2-D1, nés en 2002 minimum. Du 26 au 31 juillet à Dunkerque







VIDEOS

Présentation des camps d'été GH







Présentation de l'école de gardien de hockey sur glace 2G generation-Goalies.







