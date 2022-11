Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS NHL - National Hockey League Hockey sur glace - Les anecdotes de NHL - Edition Arizona Coyotes Zoom sur l'équipe du désert américain après les images virales de ses vestiaires sur les réseaux. Source : Nhl.com / Twitter Roxane Posté par Hockey Hebdo le 02/11/2022 à 13:00 Tweeter Il n’y a pas beaucoup de vérités universelles mais celle-là en fait partie : ce n’est pas demain que les Coyotes de l’Arizona rentreront chez eux avec une coupe Stanley. Après deux semaines et demi de saison et neuf matchs, ils ne comptent que 3 victoires.



Cependant !



Ce n’est pas ça qui leur vaut les moqueries du reste des amateurs de hockey depuis quatre jours.



La preuve en image :







(Crédit photo : Vincent Noël @Vin100Noel 28 oct. 2022 Chroniqueur sportif, http://BalleCourbe.ca / RDS)



Non, ce n’est pas le vestiaire d’un club de Beer league un matin pluvieux, attendant patiemment une troupe de hockeyeurs du dimanche, dans un délicieux reste d’odeur de sueur et de friture.

Ce sont les vestiaires de la patinoire des Coyotes de l’Arizona.



Quand les visiteurs doivent s’équiper sur une patinoire adjacente (sèche, quand même, heureusement….), juste agrémentée d’un tapis, de rideaux noirs et de... chaises ! les locaux ont la chance d’avoir des murs ! Et la joie également d’avoir des crochets pour pendre les équipements ainsi qu’une vue imprenable sur la tuyauterie du plafond.



En effet, en attendant (dans trois ans selon Alex Muruelo, président du club) le déménagement de l’équipe dans des locaux neufs (dont la construction rencontre actuellement des problèmes sanitaires et administratifs), les matchs se déroulent dans une patinoire universitaire : la Mullet Arena. L’équipe professionnelle est donc en collocation avec l’équipe universitaire des Sun Devils.



En leur souhaitant toute la réussite possible, même leurs plus fervents partisans se demandent s’il sera possible de combler les 5000 places de la Mullet Arena dans la suite de la saison.



Le saviez-vous ? Edition Coyotes de l’Arizona

Révision historique : L’équipe prend son nom au milieu des années 90 après le déménagement des Jets de Winnipeg, relocalisés en banlieue de Phoenix suite à des problèmes de financement.

Surnom : Les Yotes

Logo : Ce logo qu’on leur connait actuellement date de 1996 et revient sur les jerseys après 17 saisons du howling coyotes ( = coyote hurlant). Il est dessiné dans le style Kachina, servant à représenter les esprits et les êtres vivants dans la culture traditionnelle amérindienne.

Fun fact : L’équipe est dernière au classement des potentiels vainqueurs de la Stanley Cup sur les sites majeurs de paris sportifs comme BetMGM.

Leur + : Leur goalie ! Karel Vejmelka, un très bon gardien tchèque dont les statistiques ne cessent de s'améliorer depuis le début de la saison. Petite originalité : il est gaucher et a, de fait, la mitaine à droite.











