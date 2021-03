Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - Les BDL sous le choc - Communiqué officiel Premières réactions des BLD aprés le communiqué de la FFHG. Source : Communiqué de Grenoble La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 11/03/2021 à 08:16 Tweeter

COMMUNIQUÉ OFFICIEL La FFHG a réuni ce mercredi les clubs de Synerglace Ligue Magnus afin de les informer de la décision prise par le bureau directeur en date du 5 mars 2021. Il a été annoncé officiellement la non-tenue des playoffs 2021, et l'arrêt du championnat au 3 avril 2021.

De plus, la FFHG a informé l'ensemble des clubs de Ligue Magnus que le Champion de France serait désigné à l'issue de la saison régulière. Il est évident que le club des Brûleurs de Loups ne peut se réjouir de cette décision. Nous vous informons, supporters, licenciés, abonnés, partenaires, que nous ne sommes pas en accord avec le communiqué de la Fédération. Nous sommes actuellement sous le choc d'une telle décision. Le président Jacques Reboh s'exprimera dans les prochains jours à ce sujet. Plus d'informations à venir ....







© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur