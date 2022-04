Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Les Bleuets bronzés Au mondial U18 de D1 A les Bleuets ont terminé sur la troisième marche du podium Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/04/2022 à 10:12 Tweeter Photographie : Laurent Lardière (archives) Au mondial U18 de Division I groupe A à Piestany en Slovaquie, deux places permettaient de grimper en élite suite à l'exclusion de la Russie et du Bélarus des compétitions IIHF. Le pays hôte était largement favori mais les Bleuets espéraient peut être se glisser derrière.

Mené en fin de partie face au Danemark au premier match, l'équipe de France s'est arraché pour égaliser et même Baillard pour son deuxième but de la partie donnait la victoire dans les dernières secondes de jeu.

Les Bleuets remportaient une victoire plus nette contre le Kazakhstan en deuxième rencontre grâce notamment à deux points de Perrenoud.

Pas de miracle ensuite contre la Slovaquie qui infligeait aux tricolores leur première défaite du mondial.malgré le tour du chapeau d'Emil Tavernier.

Les Bleuets explosaient contre la Norvège et s'inclinaient durement 6-1 avec un unique but de Victor Baillard.

Un net dernier succès contre les Japonais, relégués avec aucun succès, permet aux Français de se hisser à la troisième place et de décrocher la médaille de bronze tandis que Slovaques invaincus et Norvégiens rejoignent l'élite mondial pour 2023. Dans cette dernier partie, Keller blanchit avec 28 arrêts.

Mondial réussit pour les U18, Emil Tavernier le meilleur pointeur français avec 6 points termine 7ème du tournoi.



Calendrier :



France - Danemark : 4-3

Norvège - Kazakhstan : 9-2

Japon - Slovaquie : 2-8



Kazakhstan - France : 2-4

Danemark - Japon : 6-1

Slovaquie - Norvège : 5-2



Japon - Norvège : 2-5

Kazakhstan - Danemark : 4-2

Slovaquie - France : 6-3



Kazakhstan - Japon : 4-3

Norvège - France : 6-1

Danemark - Slovaquie : 1-3



France - Japon : 4-0

Danemark - Norvège : 2-4

Slovaquie - Kazakhstan : 5-3



Classement

Classement

Slovaquie : 15 pts
Norvège : 12 pts
France : 9 pts
Kazakhstan : 6 pts
Danemark : 3 pts
Japon : 0 pt











