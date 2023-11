Equipes de France Hockey sur glace - Les Bleus battus à Riga Premier match amical de la préparation et revers pour les Bleus Source : lhf.lv Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/11/2023 à 20:41 Tweeter Lettonie - France : 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)

Photographe : Laurent Lardière (archives)

Les Bleus entamment leur préparation automnale à Riga en Lettonie. Face aux hôtes ils se sont inclinés logiquement dans un match nettement dominé par les Lettons. Les Grenats ont inscrit un but par tiers signés, Buncis, Ozols et Tralmaks. L'unique réalisation tricolore a été inscrite par le Bordelais Baptiste Bruche.

Dès demain, la France affronte de nouveau la Lettonie pour une deuxième rencontre au bord de la Baltique. Les Bleus entamment leur préparation automnale à Riga en Lettonie. Face aux hôtes ils se sont inclinés logiquement dans un match nettement dominé par les Lettons. Les Grenats ont inscrit un but par tiers signés, Buncis, Ozols et Tralmaks. L'unique réalisation tricolore a été inscrite par le Bordelais Baptiste Bruche.Dès demain, la France affronte de nouveau la Lettonie pour une deuxième rencontre au bord de la Baltique. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo