Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - Les Bleus battus en finale L'équipe de France a été vaincu aux tirs au but par les Italiens en finale du tournoi des six nations Source : jegkorongszovetseg.hu Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/11/2022 à 08:33 Tweeter Photographe : Laurent Lardière (archives) L'équipe de France invaincue affrontait les Italiens en finale du tournoi des six nations à Budapest. La partie démarrait de la pire manière pour les Bleus. Bruner et Pietroniro permettent aux Azzuris de mener 2-0 dès l'entame du match. Koudri réduit bien l'écart mais Di Perna marque encore avant la première sirène. Papillon quitte la glace remplacé par Junca.

Un premier tiers dantesque pour les Français qui parviennent à inverser progressivement la tendance. Simonsen rapproche le score au tiers médiant avant que Fabre n'égalise en dernier vingt.

Il faut disputer une prolongation mais celle-ci ne donne rien, c'est donc aux tirs au but qu'on connaît le nom du vainqueur du tournoi. L'Italie l'emporte grâce à Miglioranzi le défenseur de Bolzano.



Classement final du tournoi :

Italie France Ukraine Hongrie Japon Slovénie © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur