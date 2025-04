Equipes de France Hockey sur glace - Les Bleus défient la Norvège à Cergy-Pontoise Après deux semaines de stage à Marseille et deux défaites en match de préparation face à la Suisse (3-4, 2-5), les Bleus, qui ont retrouvé plusieurs cadres, affrontent la Norvège ce vendredi soir (20h) et samedi (19h) à Cergy-Pontoise. Source : Média Sports Loisirs Fabien Sgarra Posté par Hockey Hebdo le 25/04/2025 à 19:22 Tweeter

Après une petite semaine de préparation en Ile de France, avec un collectif étoffé à 27 joueurs, l’équipe de France disputent ce vendredi soir (20 heures) à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise son troisième match amical en prévision du Championnat du Monde Élite IIHF 2025 (10-25 mai en Suède - pour les Français avec une phase de groupes à Stockholm - et au Danemark).



Après deux défaites à Marseille face à la Suisse (3-4, 2-5), vice-championne du monde en titre, les Bleus vont croiser la Norvège à deux reprises (2e match samedi à 19 h) avec l’objectif de monter en puissance avec un groupe sur le papier plus compétitif. Ce second volet de la préparation sur la glace francilienne doit apporter des enseignements au sélectionneur Yorick Treille qui compte notamment sur l'attaquant Pierre-Édouard Bellemare, qui jouait en Suisse cette saison à Ajoie après dix années passées en NHL, mais aussi Charles Bertrand, Kévin Bozon, Dylan Fabre, Jordann Perret, en attaque, Pierre Crinon, Enzo Guebey et Thomas Thiry et la surprise Téo Besnier en défense, pour venir à bout des Scandinaves, battus à deux reprises par la Hongrie la semaine dernière (5-3 et 2-0).



Avant de débuter leur Mondial Elite contre la Lettonie le samedi 10 mai, les hommes de Yorick Treille se rendront ensuite en Slovaquie à Zvolen pour achever leur phase préparatoire avec là-aussi, deux matchs amicaux contre le pays hôte les vendredi 2 et samedi 3 mai.

Les 27 joueurs français contre la Norvège

Gardiens de but :



Junca (Dukla Michalovce/SLQ), Neckar (Langnau/SUI), Papillon (Bordeaux).



Défenseurs :



Besnier (Voltigeurs de Drummondville/CAN), Bourgeois (Marseille), Coulaud (Marseille), Crinon (Grenoble), Gallet (Tappara/FIN), Guebey (Davos/SUI), Llorca (Angers), Spinozzi (Bordeaux), Thiry (Ajoie/SUI).



Attaquants :



Bachelet (Grenoble), Bellemare (Ajoie/SUI), Bertrand (Ingolstadt/ALL), Boudon (Nybro/SUE), K. Bozon (Ajoie/SUI), Bruche (Bordeaux), Colotti (Marseille), Dair (Grenoble), Fabre (Assat Porin/FIN), Koudri (Grenoble), Leclerc (Grenoble), Perret (Mountfield/RTC), Rech (Rouen), Ritz (Angers), Treille (Grenoble).



L’INFO Jeux Olympiques : La France attend pour Milan-Cortina-2026

L'équipe de France est toujours en attente de son repêchage ou non aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina en 2026. La Russie est pour l'instant qualifiée, mais est sous le coup d'une suspension internationale, en raison de la guerre qu'elle mène en Ukraine. Si cette suspension est prolongée, la France prendrait sa place.







© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo