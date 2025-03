Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - Les bleus en préparation 16 Bleus à Marseille pour entamer la préparation au Mondia Source : Média Sports Loisirs / la rédaction Fabien Sgarra Posté par Hockey Hebdo le 31/03/2025 à 11:20 Tweeter



Yorick Treille, le sélectionneur tricolore, s’appuiera sur un collectif de 16 joueurs (3 gardiens, 4 défenseurs et 9 attaquants) pour la première semaine de préparation au Mondial Elite (du 9 au 13 avril à Marseille) qui se déroulera en Suède à partir du 7 mai 2025.



Les finalistes de la Ligue Magnus (8 Grenoblois et 2 Angevins) sont logiquement absents. Seuls quatre joueurs évoluant à l’étranger (Junca, Neckar, Boudon et Douay) sur les 17 pré-sélectionnés seront présents dans la cité phocéenne pour ce premier rassemblement. Avec cinq joueurs appelés, les Spartiates de Marseille seront bien représentés à domicile.

Les Bleus affronteront à deux reprises (18 et 19 avril) la Suisse à Marseille, avant de rejoindre Cergy-Pontoise pour la deuxième partie de la préparation.



Le groupe (9 au 13 avril à Marseille) :



Gardiens : Junca (Michalovce HK Duckla/SVK), Neckar (Langnau Tigers/SUI), Papillon (Bordeaux)



Défenseurs : Bourgeois, Coulaud (Marseille), Prissaint, Spinozzi (Bordeaux)



Attaquants : Boudon (Nybro Vikings IF/SUE), Bruche, Carry, Leborgne (Bordeaux), Colotti, F.Dair, Joubert (Marseille), Douay (Ambri Piotta HC/SUI), Rech (Rouen)









