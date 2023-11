Equipes de France Hockey sur glace - Les Bleus encore battus en Lettonie Deuxième défaite en deux jours pour la France à Riga Source : lhf.lv Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/11/2023 à 21:13 Tweeter Lettonie - France : 4-1 (2-0, 1-1, 1-0)



Photographe : Laurent Lardière (archives) - France : 4-1 (2-0, 1-1, 1-0) Battus au premier match (lire notre flash) hier, les Bleus remettaient le couvert à Riga face aux Lettons. Bis repetita, ils s'inclinent de nouveau et plus séchement de la veille. Une fois encore la Lettonie domine la rencontre, un doublé de Krastenbergs dans les cinq premières minutes met en difficulté les tricolores. Spinozzi réduit la mise dès la reprise du deuxième vingt mais Dzierkals redonne le large à son équipe. Les médaillés de bronze mondiaux cette année, alourdissent la mise en cage vide grâce à Razgals.

Deux matchs et deux victoires nettes pour les Lettons qui ont régalé leur public, deux défaites pour la France qui n'aura guère brillé au bord de la Baltique.











