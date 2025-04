Equipes de France Hockey sur glace - Les bleus poursuivent leur préparation 27 Bleus pour la suite de la préparation à Cergy Pontoise Source : Média Sports Loisirs Fabien Sgarra Posté par Hockey Hebdo le 21/04/2025 à 18:48 Tweeter



Après deux semaines de stage à Marseille et deux défaites en match de préparation face à la Suisse (3-4, 2-5), les Bleus, qui retrouvent plusieurs cadres, doivent monter en puissance.



Les Bleus entament en Ile de France le second volet de leur préparation au Championnat du Monde Élite IIHF 2025 (10-25 mai en Suède - pour les Français avec une phase de groupes à Stockholm - et au Danemark). Yorick Treille continue d’étoffer chaque semaine son groupe à moins de trois semaines du début du Mondial. Après 16, puis 24 joueurs présents sur les deux premières semaines de travail à Marseille, le sélectionneur a convoqué 27 joueurs (dont 12 expatriés dans des championnats étrangers) pour le début du stage à Cergy-Pontoise, qui se terminera par deux rencontres face à la Norvège à l’Aren’Ice vendredi 25 avril (20 heures) et samedi 26 avril (19 heures).



Parmi le groupe présent dans la cité phocéenne, sept joueurs quittent les Bleus : les défenseurs Axel Prissaint (Bordeaux) et Charles Schmitt (Grenoble) ainsi les attaquants Enzo Carry, Kaylian Leborgne (Bordeaux), Flavian Dair, Paul Joubert (Marseille), et Floran Douay (Ambri Piotta HC/SUI).

À l'inverse, neuf joueurs arrivent, notamment l'attaquant Pierre-Édouard Bellemare, qui jouait en Suisse cette saison à Ajoie après dix années passées en NHL, mais aussi Charles Bertrand, Kévin Bozon, Dylan Fabre, Jordann Perret, en attaque, Pierre Crinon, Enzo Guebey et Thomas Thiry et Téo Besnier en défense. Besnier est la nouveauté de la liste puisque le défenseur (19 ans), qui évolue dans la Ligue junior du Québec aux Voltigeurs de Drummondville, n’était pas coché dans la liste élargie de 48 noms diffusée par Yorick Treille avant la préparation.



A noter qu’Alexandre Texier et Stéphane Da Costa, les seuls Tricolores à jouer respectivement en NHL et en KHL, n'ont pas encore été appelés. Tim Bozon et Antoine Keller sont eux encore engagés avec Lausanne dans la finale de Ligue Nationale suisse face à Zurich.



Le seul bloc qui reste inchangé est celui des gardiens de but. Junca (Dukla Michalovce/SLQ) et Papillon (Bordeaux), titularisés face à la Suisse, plus Neckar (Langnau/SUI), sont maintenus dans le groupe tricolore.

Le sélectionneur tricolore et son staff vont devoir tirer les enseignements des deux matchs joués et perdus (3-4, 2-5) contre la Suisse, où plus de 10 000 spectateurs étaient présents sur les deux matchs au Palais Omnisports Marseille Grand-Est. Si les Tricolores étaient orphelins de plusieurs cadres, les Hélvètes, eux aussi privés de leurs meilleurs joueurs, ont assumé leur statut de vice-champion du monde en titre avec quatre victoires en préparation (2 contre la France et 2 contre la Slovaquie).

Les deux prochaines confrontations face aux Norvégiens, battus à deux reprises par la Hongrie (5-3 et 2-0), apporteront certainement des enseignements précieux au staff avec un groupe plus étoffé et plus mature. La Norvège reste toutefois sur un succès (3-2) face aux Bleus à l’occasion du Tournoi des Quatre Nations d'Oslo (8 février).



Avant de débuter leur Mondial Elite contre la Lettonie le samedi 10 mai, les hommes de Yorick Treille se rendront ensuite en Slovaquie à Zvolen pour achever leur phase préparatoire avec là-aussi, deux matchs amicaux contre le pays hôte les vendredi 2 et samedi 3 mai.









