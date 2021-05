Equipes de France Hockey sur glace - Les Bleus s'inclinent en Italie Premier match de prparation pour l'quipe de France et premier revers Post par Hockey Hebdo le 02/05/2021 11:05 Tweeter Italie - France : 1-0 (0-0, 1-0, 0-0)



Foto FISG/Carola Semino Les Bleus blanchit par les Azzurri - France : 1-0 (0-0, 1-0, 0-0) Les Bleus débutaient leurs rencontres internationales avec un déplacement à Aoste en Italie pour y affronter la sélection transalpine. Un match qui s'achève par une défaite pour les tricolores sur le plus petit des scores face à leurs voisins italiens.

L'unique but de la partie a été marqué en fin de tiers médiant par Miceli le joueur des Foxes de Bolzano en ICEHL. Les portiers italiens n'ont pas pu être déjoué, Bernard a réalisé 17 arrêts en 40 minutes, avant de céder la place à Fazio qui a également repoussé les 17 lancers français au dernier tiers.

Côté bleu c'est Papillon qui a défendu les cages françaises et a réalisé 24 arrêts.



L'équipe de France retrouve l'Italie dès ce soir à Megève pour une deuxième partie. La rencontre est disponible sur la chaîne sport en france et sur fanseat.











