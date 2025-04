Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - Les Bleus sont en Slovaquie Après une première victoire contre la Norvège (4-1), les Bleus entament cette semaine la dernière ligne droite de leur préparation au Mondial Scandinave en Slovaquie. Les 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Yorick Treille sont à Zvolen pour un nouveau stage suivi de deux matchs contre le pays hôte vendredi et samedi. Source : Média Sports Loisirs Fabien Sgarra Posté par Hockey Hebdo le 29/04/2025 à 17:29 Tweeter

Les Bleus entament en Slovaquie le troisième et dernier volet de leur préparation au Championnat du Monde Élite IIHF 2025 (10-25 mai en Suède - pour les Français avec une phase de groupes à Stockholm - et au Danemark). Après 16, 24 puis 27 joueurs pour le début de la préparation en France (à Marseille puis Cergy-Pontoise), Yorick Treille a convoqué 25 Bleus (dont 11 expatriés dans des championnats étrangers) pour l’ultime partie de la préparation.



Le sélectionneur a peu fait évoluer son groupe par rapport à la semaine francilienne. Le gardien de but Antoine Keller, qui terminé la finale (perdue contre Zurich, ndlr) du championnat Suisse avec Lausanne, fait son apparition en remplacement de Martin Neckar, excellent face à la Norvège samedi (28 arrêts). Le défenseur Thomas Thiry (blessé) et l’attaquant Baptiste Bruche quittent également le groupe. Téo Besnier (19 ans), qui évolue dans la Ligue junior du Québec aux Voltigeurs de Drummondville, a été conservé alors qu’il n’était pas dans la liste élargie de 48 noms diffusée par Yorick Treille avant la préparation. Alexandre Texier, seul Tricolore à jouer en NHL à Saint Louis, manque encore à l’appel puisque les Blues sont toujours en vie en play-off contre Winnipeg.



Le sélectionneur tricolore et son staff veulent s’appuyer sur le quatrième match de préparation, remportée face à la Norvège (4-1) après trois défaites (face à la Suisse 3-4, 2-5 et la Norvège 1-2). Les efforts consentis lors de la préparation ont trouvé un écho positif qu’il faut maintenir dans la lumière pour construire un édifice solide et efficace.



Avant de débuter leur Mondial Elite contre la Lettonie le samedi 10 mai, les hommes de Yorick Treille achèvent en Slovaquie (battue à deux reprises par la République tchèque 0-4 et 1-2 la semaine dernière) leur phase préparatoire avec deux derniers matchs amicaux contre le pays hôte les vendredi 2 et samedi 3 mai (18 heures).



SANS DA COSTA EN SUEDE



En raison d'une blessure dont la nature n'a pas été communiquée, Stéphane Da Costa (35 ans), qui évolue dans la Ligue russe à l'Avtomobilist Ekaterinbourg, ne participera pas au prochain Mondial. Da Costa avait été privé d'équipe de France, jouant dans le pays qui venait d'envahir l'Ukraine. Puis il avait été autorisé à revenir l'année dernière et avait pris part au dernier Mondial-2024.



Les 25 joueurs français en stage en Slovaquie



Gardiens de but :

Junca (Dukla Michalovce/SVK), Keller (Lausanne/SUI), Papillon (Bordeaux).



Défenseurs :

Besnier (Voltigeurs de Drummondville/CAN), Bourgeois (Marseille), Coulaud (Marseille), Crinon (Grenoble), Gallet (Tappara/FIN), Guebey (Davos/SUI), Llorca (Angers), Spinozzi (Bordeaux)



Attaquants :

Bachelet (Grenoble), Bellemare (Ajoie/SUI), Bertrand (Ingolstadt/ALL), Boudon (Nybro/SUE), K. Bozon (Ajoie/SUI), Colotti (Marseille), A.Dair (Grenoble), Fabre (Assat Porin/FIN), Koudri (Grenoble), Leclerc (Grenoble), Perret (Mountfield/CZE), Rech (Rouen), Ritz (Angers), Treille (Grenoble).



