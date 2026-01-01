 
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
 
Posté par Hockey Hebdo le 03/02/2026 à 17:57

Amiens
  • L'attaquant Rudy Matima et le club ont décidé de mettre fin à leur collaboration.
Gap Grenoble
  • Les bruleurs de loups signent l'attaquant Rudi Matima en provenance d'Amiens.
  • Suite à la lourde défaite en coupe de France, la direction du club démet de ses fonctions le suédois Per Hanberg.
Nice
  • Arrivée en prêt de l'attaquant Maxime Toukmatchev chez les aigles en provenance de Chambéry.
Rouen
  • Retour chez les dragons du défenseur Noa Goncalves-Nivelais en provenance de Villard de Lans.
  • Bonne nouvelle pour les dragons qui prolongent le bail juste avant la finale du top scorer Anthony Rech pour trois nouvelles saisons.
 
 
Chambéry
Villard de Lans  

DIVISION 2

Brest
  • Le défenseur Gaëtan Cannizzo réintègre l'équipe fanion des albatros en provenance de la D3..
 

