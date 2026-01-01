Accueil
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - Les derniers mouvements dans les clubs.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2025/2026.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 03/02/2026 à 17:57
MAGNUS
Amiens
L'attaquant
Rudy Matima
et le club ont décidé de mettre fin à leur collaboration.
Gap
Le défenseur
Bastien Lemaitre
ne sera plus dans l'effectif des rapaces.
Grenoble
Les bruleurs de loups signent l'attaquant
Rudi Matima
en provenance d'Amiens.
Suite à la lourde défaite en coupe de France, la direction du club démet de ses fonctions le suédois
Per Hanberg
.
Nice
Arrivée en prêt de l'attaquant
Maxime Toukmatchev
chez les aigles en provenance de Chambéry.
Rouen
Retour chez les dragons du défenseur
Noa Goncalves-Nivelais
en provenance de Villard de Lans.
Bonne nouvelle pour les dragons qui prolongent le bail juste avant la finale du top scorer
Anthony Rech
pour trois nouvelles saisons.
DIVISION 1
Chambéry
L'attaquant
Maxime Toukmatchev
rejoint les aigles de Nice en prêt en provenance de Chambéry.
Villard de Lans
Le défenseur
Noa Goncalves-Nivelais
quitte les ours pour un club de Magnus.
DIVISION 2
Brest
Le défenseur
Gaëtan Cannizzo
réintègre l'équipe fanion des albatros en provenance de la D3..
