LES EQUIPES DE FRANCE

AUX JEUX OLYMPIQUES D'HIVERS 2026



Communiqué FFHG du 16 juin 2025 -17:00

La participation de la France aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina est confirmée pour ses deux équipes, féminine et masculine. Le CIO, qui avait validé par voie de presse la suspension de la Russie, dévoilera dans les prochains jours le calendrier des matchs. L’épreuve masculine se fera avec la participation des joueurs de NHL pour la première fois depuis 2014. Six joueurs de l’équipe masculine ont été ainsi identifiés pour faire la promotion des Jeux à travers un accord entre la Fédération Internationale, la NHL et le CIO.

En raison de la suspension de la Russie, les deux équipes de France accèdent au tournoi olympique aux titres de meilleurs deuxièmes des Tournois de qualification (TQO). Le collectif masculin n’a pas disputé les Jeux Olympiques depuis 2002 tandis que la sélection féminine n’y a encore jamais participé.



Pour Pierre-Yves Gerbeau « Cette confirmation officielle était forcément attendue avec impatience, même si elle arrive dans un contexte de résultats compliqué, mais je suis heureux pour nos athlètes et nos staffs qui travaillent dur et qui vont concrétiser ce rêve ultime. Nos équipes de France ont obtenu leur participation en se classant meilleures deuxièmes des TQO et pour des raisons extra-sportives liées au conflit en Ukraine qui sont terriblement douloureuses, et dont il est évidemment difficile de se réjouir. » L’épreuve masculine se fera avec la participation des joueurs de NHL pour la première fois depuis Sotchi 2014. LA FFHG a annoncé une liste de 6 joueurs identifiés au groupe en route pour Milan Cortina 2026, dans le cadre d’une opération de promotion coordonnée par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), la NHL, l’Association des joueurs de NHL (NHLPA) et le Comité international olympique (CIO). Alexandre Texier pourra donc prendre part à la compétition, tout comme Yohann Auvitu, Pierre-Edouard Bellemare, Jules Boscq, Hugo Gallet, Jordann Perret, et leurs coéquipiers. Pour l’équipe de France masculine, tout comme l’équipe féminine, la préparation commence enfin après de longs mois d’attente.



Pour Yorick Treille, entraîneur de l’équipe de France Masculine « Six joueurs ont été identifiés* dans le cadre de l’opération de promotion conjointe avec la NHL, mais le hockey est un sport d’équipe. L’ensemble du groupe est conscient que cette participation représente un moment exceptionnel pour notre sport et, malgré le contexte international compliqué, c’est une immense fierté. Notre travail ne fait que commencer et la liste finale sera dévoilée quelques semaines avant les Jeux. »



« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau les joueurs de NHL aux Jeux Olympiques d’hiver. Pour l’IIHF, il s’agit d’une étape majeure dans la promotion du hockey sur glace à son plus haut niveau sur la scène mondiale. Les supporters de Milan-Cortina et du monde entier peuvent s’attendre à une compétition de calibre mondial et à des moments inoubliables. Ce retour renforce notre partenariat avec la NHL, la NHL PA et le CIO, et nous sommes enthousiastes quant à la suite. J’ai hâte que les Jeux commencent », a déclaré Luc Tardif, président de l’IIHF.



« La NHL attend avec impatience le tournoi de hockey des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 », a précisé le Commissaire de la NHL, Gary Bettman. « Comme l’a démontré avec brio la récente ‘Confrontation des 4 nations’, rares sont les compétitions sportives internationales qui peuvent égaler la passion, le talent et le spectacle des joueurs de NHL représentant leur pays dans un tournoi regroupant les meilleurs. Nous savons que la présence des joueurs identifiés aujourd’hui, et des nombreuses autres stars de la NHL qui les rejoindront, contribuera à un tournoi olympique de hockey masculin mémorable en février. »



« La nomination des premiers joueurs de l’équipe masculine de hockey de leur pays aux Jeux Olympiques d’hiver marque un retour en force à la compétition olympique, un objectif que nos joueurs défendent depuis longtemps », a déclaré Marty Walsh, directeur général de la NHLPA. « Forts de la mémorable confrontation des quatre nations en février dernier à Montréal et à Boston, nos joueurs ont hâte de représenter à nouveau leur pays sur la scène Olympique mondiale à Milan. » Les groupes sont connus Le tournoi féminin de 10 équipes aura lieu du 5 au 13 février, les Bleues emmenées par Gregory Tarlé affronteront dans leur groupe l’Allemagne, l’Italie, le Japon et la Suède.



Le tournoi masculin à 12 équipes se déroulera du 11 au 22 février, et l’équipe masculine sera opposée au Canada, à la République Tchèque et à la Suisse.



Les compositions complètes de chaque équipe seront annoncées début 2026. La liste définitive des athlètes participant aux Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 sera confirmée, conformément à la Charte olympique, par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) à la suite de la validation en Commission consultative des sélections olympiques (CCSO)..



Plus d’infos à venir sur le site de l’ IIHF et sur le site des Jeux Olympiques de 2026 . La billetterie est disponible sur https://tickets.milanocortina2026.org/en (dans l’attente des calendriers définitifs).