Championnats du monde Hockey sur glace - Les Emirats champions du monde de DII B Les Emirats Arabes Unis et leur armada de naturalisés réalisent une deuxième montée en deux ans. En bas les Mexicains sont relegués en division III Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/04/2023 à 16:55

Les Emirats Arabes Unis champions de DIII A l'an passé, se sont offerts une deuxième montée en deux ans grâce une nouvelle fois à une fournée de joueurs naturalisés : deux Croates, deux Biélorusses, un Kazakh, un Letton et surtout quatre joueurs russes dont un ancien KHLer. Cette équipe composite a été suffisante pour surclasser le mondial et battre toutes les équipes assez nettement. La Belgique a le mieux résisté mais le croato-émirien Tomljenovic passé par Annecy a repoussé 47 lancers belges pour tenir les EAU devant jusqu'au bout. 5 victoires en autant de matchs, 35 buts marqués contre 10 encaissés, les Emirates rejoignent la Division II A. L'ancien joueur de Sotchi en KHL, Kuznetsov a été meilleur joueur du tournoi avec 17 points (8 buts, 9 assistances) devant son "compatriote" Zakharov avec 14, Klavdiev et Chuikov font 11 et 10 points respectivement. Tomljenovic termine meilleur gardien du tournoi avec 95,12% d'arrêts.

La Belgique termine deuxième avec ses deux surpuissants compteurs Verelst et Gyesbreghs qui concluent à treize points. Les Belges ont battu tous leurs adversaires ne concédant qu'une défaite 3-4 contre les Emiriens.

La Bulgarie réalise un plutôt bon mondial en terminant à la troisième place et en s'emparant de la médaille de bronze. Deux grosses défaites contre les deux premiers mais les Bulgares ont dominé les trois autres équipes de manière convaincante. Yotov et Vasiliev les deux meilleurs slaves ont compté chacun 6 points.

La Nouvelle Zélande de retour après deux ans sans à cause de la pandémie de Covid-19 termine quatrième en ayant remporté deux matchs. Son naturalisé néo zélando-estonien Polozov termine à 7 points mais aucun but, Challis et le défenseur polonais-néo zélandais Kozak en comptent 4. Mention spéciale au gardien Hasselman qui termine 2e gardien du tournoi avec 91,60%.

Retrouvez tous les résultats du mondial sur notre page spéciale











