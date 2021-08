Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - Les Gothiques ont repris l'entraînement. Hockey sur glace : Ligue Magnus saison 2021/2022 - Les Gothiques d'Amiens Source : Média Sports Loisirs Christophe Verkest Posté par Hockey Hebdo le 16/08/2021 à 16:10 Tweeter

L'équipe amiénoise a retrouvé le chemin de la patinoire pour son premier entraînement officiel ce lundi 16 août. Une reprise en rang clairsemé puisque plusieurs joueurs manquaient à l'appel : les deux internationaux Henri Corentin Buysse et Romain Bault, l'attaquant canadien Elgin Pearce qui pour des raisons de santé a dû décaler son arrivée de quelques jours, l'Américain Spencer Naas qui, lui, est attendu début septembre ainsi que trois U20 retenus en équipe de France.

Le club amiénois n'a de plus par terminé son recrutement puisque qu'il lui reste à finaliser l'arrivée d'un défenseur ainsi que d'un attaquant pour remplacer le Canadien Braylon Shmyr qui s'est finalement désisté.

Parmi les recrues, seul finalement le Bélarusse Stanislav Lopachuk était de la partie. Les jumeaux Elowan et Matteo Orme-Lynch, U20 venus de Strasbourg, participaient également à ce premier entraînement. Les Gothiques disputeront un premier match amical contre Cergy lundi 23 août au Coliseum.

