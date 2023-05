Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Les groupes du mondial 2024 Comme toujours l'issue du mondial détermine les groupes du suivant Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/05/2023 à 09:24 Tweeter

On connaît la composition des deux groupes pour le championnat du monde 2024 qui se tiendra en République Tchèque du 10 au 26 mai 2024.

Le groupe A qui se jouera à Ostrava en Moravie-Silésie à l'extrême est de la République. On y retrouvera les champions du monde Canadiens, les vice-champions du monde Allemands, la Suède et la Slovaquie, les incroyables Lettons, la France, le Kazakhstan et le promu Polonais.



Dans le groupe B à Prague, la République Tchèque y défendra ses couleurs avec la Finlande, les Etats-Unis, la Suisse, le Danemark, la Norvège, l'Autriche et le promu britannique. On connaît la composition des deux groupes pour le championnat du monde 2024 qui se tiendra en République Tchèque du 10 au 26 mai 2024.Le groupe A qui se jouera à Ostrava en Moravie-Silésie à l'extrême est de la République. On y retrouvera les champions du monde Canadiens, les vice-champions du monde Allemands, la Suède et la Slovaquie, les incroyables Lettons, la France, le Kazakhstan et le promu Polonais.Dans le groupe B à Prague, la République Tchèque y défendra ses couleurs avec la Finlande, les Etats-Unis, la Suisse, le Danemark, la Norvège, l'Autriche et le promu britannique. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur