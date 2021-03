Division 2 : Evry / Viry (EVH91) Hockey sur glace - Les Jets d'Évry/Viry recrutent U15 U17 U20 Séniors Hockey sur glace : Recrutement 2021/2022- Les Jets d'Évry/ Viry Source : Annonce d'Evry Viry La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 11/03/2021 à 17:00 Tweeter Annonce d'Evry Viry

Le club des Jets d'Evry/Viry est l'un des seuls club d'Ile de France à avoir en plus de sa D2 une équipe engagée en U20 élite, U17 élite et U15 élite. Le club s'appuie sur une formation solide (pas loin de 100 U7-U9) avec un encadrement de qualité et d'un Spécifique gardien de but hebdomadaire Centre Intégré de Perfectionnement Essonnien de Hockey (CIPEH) donne l'opportunité aux joueurs d'augmenter le volume d'entraînement sur la glace et d'améliorer leurs techniques individuelles Par sa formation, le club Evry/Viry a fait participer depuis ces 6 dernières années 12 joueurs en équipe de France 16 ans. Nous avons également une équipe féminine sénior engagée en championnat élite féminin, actuellement Vice-championne de France incluant dans son collectif 3 Joueuses championne du monde. Si ce projet vous intéresse et souhaitez plus d'information , contact Francis Larivée : francislarivee@hotmail.com











