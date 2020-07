Division 2 : Evry / Viry (EVH91) Hockey sur glace - Les Jets recrutent un entraîneur(euse) diplômé(e) Hockey sur glace - recrutement entraîneur - Evry Viry Source : Communiqué d'Evry Viry / BM La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 08/07/2020 à 11:00 Tweeter

Communiqué d'Evry Viry

Le club d'EvryViry Hockey 91 recherche pour la saison prochaine un entraîneur diplômé pour compléter son équipe d’entraîneurs sportifs. Il (elle) sera en charge des catégories U7 à U13 avec des interventions sur le Centre Elite du club

Il (elle) devra participer à l'établissement du programme sportifs de ces catégories sous la responsabilité de la direction sportive mineure

Il (elle) enseignera les pratiques techniques, tactiques et stratégiques dans les conditions pédagogiques requises

Il (elle) encadrera et coachera l'équipe U13 Vous serez placé sous l'autorité de la direction sportive mineure du club CDD de 9 mois dans un premier temps Salaire à définir selon expérience et diplômes CONTACT

direction@evh91.fr

