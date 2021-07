Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 2 : Evry (Les Peaux Rouges Evry Centre Essonne) Hockey sur glace - Les Jets recrutent un entraîneur(euse) diplômé(e) Hockey sur glace - recrutement entraîneur - Evry Viry Source : Annonce d'Evry Viry La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 29/07/2021 à 11:15 Tweeter

Dans le cadre du développement de sa structure, et suite à un désistement, le club EvryVIry Hockey

91 recrute, pour la saison prochaine un entraineur pour compléter son équipe d’encadrement.

Sous la responsabilité du Directeur Sportif de la structure et du bureau Directeur, vos missions seront Préparation, animation et encadrement des entrainement(s) de catégorie(s) mineure (s) qui sera(ont) définies en fonction de votre expérience et suivant le planning.

Enseignement des pratiques techniques et tactiques en lien avec les outils fédéraux.

Gestion de(s) catégorie(s) encadrée(s) avec suivi de l’évolution en lien avec les dirigeants d’équipes et le DS.

Gérer les convocations des joueurs et assurer le coaching de(s) catégori e(s) encadrée(s) lors des matchs de championnat selon la planification défini et en lien avec les dirigeants d’équipes.

Communication avec l’ensemble de l’équipe pédagogique.

Encadrement des stages durant les vacances scolaires et des tournois de fin de sa ison

Etre en capacité de pouvoir intervenir sur l’entrainement hors glace PROFIL RECHERCHE Homme ou femme, si possible diplômé (CQP ou DEJEPS ou équivalent) avec une envie de formation et de perfectionnement OU en recherche d’une structure susceptible de vous accompagner dans votre projet professionnel (CQP - DEJEPS)

Passionné par l’encadrement de mineur, dynamique , rigoureux et respectueux des règlements.

Maitrise des outils informatiques et volonté de s’inscrire sur un projet de longue durée. LIEU DE TRAVAIL Principalement les patinoires d’Evry et de Viry Chatillon (entrainement) et suivant planning des rencontres. TYPE DE CONTRAT Possibilité de CDI avec période d’essai ou CDD à temps complet ou partiel suivant qualifications et compétences.

Annualisation du temps de travail en fonction des contraintes sportives

Salaire suivant qualification et expérience Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’adresse électronique ; direction@evh91.fr

