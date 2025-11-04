 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus : Cergy-Pontoise (Les Jokers)
Hockey sur glace - Les jokers perdent un défenseur
 
Un défenseur américain s'en va.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 06/10/2025 à 18:15


Les jokers annoncent leur séparation d'un commun accord avec le défenseur américain Tanner Palocsik.

Photo hockey Les jokers perdent un défenseur - Ligue Magnus : Cergy-Pontoise (Les Jokers)
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 