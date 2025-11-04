Ligue Magnus : Cergy-Pontoise (Les Jokers) Hockey sur glace - Les jokers perdent un défenseur Un défenseur américain s'en va. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 06/10/2025 à 18:15 Tweeter



Les jokers annoncent leur séparation d'un commun accord avec le défenseur américain



