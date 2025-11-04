Accueil
Ligue Magnus : Cergy-Pontoise (Les Jokers)
Hockey sur glace - Les jokers perdent un défenseur
Un défenseur américain s'en va.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 06/10/2025 à 18:15
Les jokers annoncent leur séparation d'un commun accord avec le défenseur américain
Tanner Palocsik
.
