Hockey Mineur : Chamonix (Les Pionniers) Hockey sur glace - Les Marmouzets cherchent une équipe U7 ! Suite à un désistement, le Trophée des Marmouzets est à la recherche d'une équipe U7. Source : Chamonix Hockey Club Alexandre Juillet Posté par Hockey Hebdo le 31/01/2020 à 11:03 Tweeter Cette année, le Chamonix Hockey Club organisera le 18ÈME TOURNOI DES MARMOUZETS les 4 et 5 Avril prochain.



Dans le cadre de cet évènement annuel et suite à un désistement, le club chamoniard est à la recherche d'une équipe U7 disponible.



Pour rappel, voici quelques éléments techniques concernant cette compétition : Rencontre sur un 1/3 de glace à 3 contre 3.

Composition des équipes : 12 joueurs (10+2 GB ou 11+1 GB)

Frais d’inscription : pour une équipe : 270 €, et pour deux équipes 420€ (maximum 1 équipe par catégorie)

Frais de repas: 525€ par équipe (12 joueur/gardiens + 3 adultes)

3 repas obligatoires à la patinoire le samedi midi, soir et le dimanche midi et un panier repas en partant.

Hébergement: Formules d'hébergement dans la Tour 2 a côté de la patinoire (seulement pour équipes et accompagnants dans la limite de disponibilité - 80 lits totales). Priorité aux équipes qui réserve pour 2 nuitées - 20€ par personne par nuit pour nuitée et petit-déjeuner (Sac de couchage et oreiller demandé + caution de 50€ pour le nettoyage par équipe). En cas d'hébergement complet, vous pouvez contacter un partenaire d'hébergement du et obtenir des remises. Infos et inscriptions : Cliquez-ici

CONTACT

RICHARD Newberry

06 80 10 66 00

RICHARD Newberry

06 80 10 66 00

tournois@chamonixhockeyclub.com











