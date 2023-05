Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Les mondiaux 2027 programmés C'est l'Allemagne qui accueillera les mondiaux en 2027 Source : iihf La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 27/05/2023 à 12:20 Tweeter duesseldorf-tourismus.de Le PSD Bank Dome de Düsseldorf accueillera le mondial 27

L'Allemagne a été choisie pour accueillir les mondiaux 2027 élite après un vote du congrès annuel de l'IIHF qui l'a préférée au Kazakhstan. Le championnat du monde se déroulera à Mannheim (13 200 places) et à Düsseldorf (13 284 places) du 14 au 30 mai 2027.



L'année prochaine (10-26 mai 2024) le mondial se déroulera en République Tchèque à Praha et Ostrava. En 2025 le Danemark (Herning) et la Suède (Stockholm) accueilleront conjointement l'évènement. En 2026 Zurich et Friboigrg en Suisse seront les villes hôtes avant l'Allemagne donc. L'Allemagne a été choisie pour accueillir les mondiaux 2027 élite après un vote du congrès annuel de l'IIHF qui l'a préférée au Kazakhstan. Le championnat du monde se déroulera à Mannheim (13 200 places) et à Düsseldorf (13 284 places) du 14 au 30 mai 2027.L'année prochaine (10-26 mai 2024) le mondial se déroulera en République Tchèque à Praha et Ostrava. En 2025 le Danemark (Herning) et la Suède (Stockholm) accueilleront conjointement l'évènement. En 2026 Zurich et Friboigrg en Suisse seront les villes hôtes avant l'Allemagne donc. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur