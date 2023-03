Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - Les Philippins champions du monde D IV Les Philippines remportent le mondial DIV en Mongolie et rejoignent la DIII B Source : iihf Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/03/2023 à 17:20 Tweeter hockeyphilippines.com Les Philippins sont champions du monde Division IV

Les Philippines avec un parcours parfait de trois victoires à Ulaambaatar ont remporté le mondial Division IV et s'adjugent la promotion en Division III B l'année prochaine. Il s'agit d'une sacrée performance pour une équipe qui disputait son premier mondial, elle avait décliné celui de l'an passé pour cause de pandémie de Covid-19. Les Philippines n'ont pas fait de détails en écrasant à la fois les Indonésiens et le Koweït sur le même terrible score de 14-0. Dans le match "finale" contre les Mongols, les Philippines ont eu du mal et ont été dominé sur la plupart du match mais elles parviennent à prendre les devants au dernier tiers et mènent 6-4 à dix minutes du terme. Les locaux raccrochent et égalisent. En prolongation, Sibug trouve la faille pour son deuxième but du match et offre la victoire et le titre mondial à son pays. Le gardien Spafford terminé avec 100% d'arrêts vu qu'il a joué et blanchit sur ses deux matchs. Les cinq meilleurs compteurs du tournoi sont tous des Philippins. Billones est le meilleur avec douze points.

La Mongolie pays hôte du tournoi termine au deuxième rang pour un petit point. Les Mongols ont en effet remportés des victoires convaincantes contre l'Indonésie et le Koweït mais ont du s'incliner en prolongation contre les Philippins et laissent filer le titre. Les meilleurs compteurs mongols sont Ider, Namjil et Bold qui ont tous trois compté 6 points sur les trois matchs.

Le Koweït termine en bronze pour son quatrième mondial, il a été écrasé par les Philippins et les Mongols où il n'a pas réussit à marquer le moindre but. Les Koweïtiens ont cependant fait ce qu'il fallait contre les Indonésiens pour remporter la médaille de bronze. En effet ils s'imposent 4-2 pourtant ils étaient menés 1-0 après un tiers et 2-1 après quarante minutes. Ils réagissent bien au dernier tiers en inscrivant trois buts dont le dernier en cage vide. Alsarraf et Alawadhi terminent le mondial avec 2 points chacun et sont les meilleurs Koweïtiens.

Retrouvez tous les résultats du mondial Division IV à Ulaambaatar en Mongolie sur notre page spéciale











