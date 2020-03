Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - Les Playoffs Ligue Magnus suspendus Communiqué de la FFHG - Impact de l’épidémie de coronavirus : Playoffs de Synerglace Ligue Magnus suspendus Source : Communiqué de la FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 10/03/2020 à 06:00 Tweeter Communiqué de la FFHG Communiqué. Impact de l’épidémie de coronavirus : Playoffs de Synerglace Ligue Magnus suspendus

Cette réunion poursuivait un double objectif à savoir : Partager les informations entre tous les acteurs encore en course en playoffs ;

Recueillir le sentiment des clubs quant aux conditions de poursuites de la compétition. Tout au long de la journée, des informations complémentaires nous sont parvenues sur les conditions d’application de ces mesures par les préfets avec la confirmation que certaines préfectures souhaitent mettre en place des mesures plus restrictives à savoir un huis-clos.



A ce stade, les clubs de la SLM sont en grande difficulté pour évaluer précisément l’impact opérationnel et économique de ces mesures alors que l’organisation de notre compétition, entrée dans sa phase de playoffs, rend impossible le décalage d’un match sans toucher à l’ensemble du calendrier.



En parallèle, depuis les récentes décisions de l’IIHF sur la tenue de ses différentes compétitions, il existe un doute sérieux sur la tenue du championnat du monde en Slovénie auquel doit participer l’Equipe de France masculine. Devant se dérouler à partir du 27 avril prochain, son maintien ou non change possiblement les contraintes du calendrier de la Synerglace Ligue Magnus. Le Council de l’IIHF se réunit les 16, 17 et 18 mars prochain et devra trancher cette question à cette occasion.



Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et après avoir consulté les clubs concernés, le Bureau Directeur de la FFHG a décidé de suspendre la compétition avant les demi-finales et ce jusqu’au 17 mars 2020 inclus.

Durant cet intervalle, la FFHG aura également pris connaissance de la décision de l’IIHF concernant le Championnat du monde D1A et sera en mesure de déterminer sa marge de manœuvre réelle quant à la modification du calendrier des playoffs.



Cette période de suspension des playoffs devra permettre à chacun de suivre l’évolution sanitaire de la situation. Elle sera également l’occasion pour chaque club de se rapprocher de l’ensemble de ses interlocuteurs locaux afin de mieux mesurer l’impact économique des mesures de restrictions prises par le gouvernement et les préfectures et de trouver la solution la plus adaptée à chaque situation particulière. Une réunion entre les clubs et la Fédération est prévue le mardi 17 mars 2020 pour refaire le point sur la situation. Il reviendra alors au Bureau directeur de décider de la suite de la compétition.



Le match 6 prévu entre Amiens et Mulhouse le mardi 10 mars à Cergy-Pontoise est quant à lui maintenu, à huis-clos. Il en va de même de l’éventuel match 7 fixé au 11 mars. Cette ou ces 2 rencontres permettront de boucler ce dernier quart de finale, plaçant ainsi les 4 équipes demi-finalistes sur un pied d'égalité, respectant l'équité sportive requise.



