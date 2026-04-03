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Hockey en France
Hockey sur glace - Les premiers mouvements dans les clubs.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction/sl
Posté par Hockey Hebdo le 03/04/2026 à 18:36
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Cergy-Pontoise
  • Le défenseur canadien Patrick Coulombe met un terme à sa longue carrière de joueur.
Bordeaux
  • L'attaquant canadien Loïk Poudrier a annoncé qu'il mettra un terme à sa carrière européen à la fin de cette saison.
Rouen
  • L'attaquant internationnal Anthony Rech prolonge son bail avec les dragons. 
 

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DIVISION 1

Epinal
Lyon
  • L'attaquant Rémi Mouret et le défenseur hongrois Marcel Szelig ne seront plus chez les lions puisqu'ils mettent un terme à leur carrière professionelle.
Neuilly/Marne
 
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DIVISION 2

Annecy
Dijon
  • Le gardien canadien Charles Paré ne sera plus chez les ducs pour la future saison.
Mulhouse
  • L'attaquant Michaël Marchand quitte les scorpions en mettant un terme à sa carrière de joueur.
 

Photo hockey Les premiers mouvements dans les clubs. - Hockey en France
 
 
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