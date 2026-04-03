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Hockey en France
Hockey sur glace - Les premiers mouvements dans les clubs.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction/sl
Posté par Hockey Hebdo
le 03/04/2026 à 18:36
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Cergy-Pontoise
Le défenseur canadien
Patrick Coulombe
met un terme à sa longue carrière de joueur.
Bordeaux
L'attaquant canadien
Loïk Poudrier
a annoncé qu'il mettra un terme à sa carrière européen à la fin de cette saison.
Rouen
L'attaquant internationnal
Anthony Rech
prolonge son bail avec les dragons.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Epinal
L'attaquant
Hugo Sarlin
et l'attaquant slovaque
Matus Rudzan
prolongent avec les wildcats.
Lyon
L'attaquant
Rémi Mouret
et le défenseur hongrois
Marcel Szelig
ne seront plus chez les lions puisqu'ils mettent un terme à leur carrière professionelle.
Neuilly/Marne
De nombreux départs sont annoncés chez les bisons; Le gardien Russe
Andreï Filoneko
, le défenseur canadien
Derek Raposo
, chez les attaquants
Lucas Besson
,
Antoine Salomez
, le canadien
Cullen McLean
et le suédois
Nils Carnback
ne seront plus dans l'effectif la saison prochaine.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Annecy
Les défenseurs
Grégory Dufour
et
Benjamin Eyre
ainsi que les attaquants
Julien Laplace
,
Florentin Lardy
et
Robin Lamboley
ne seront plus chez les chevaliers du lac car ils raccrochent leur patins.
Dijon
Le gardien canadien
Charles Paré
ne sera plus chez les ducs pour la future saison.
Mulhouse
L'attaquant
Michaël Marchand
quitte les scorpions en mettant un terme à sa carrière de joueur.
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