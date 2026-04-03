Hockey en France

Hockey sur glace - Les premiers mouvements dans les clubs.

Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2026/2027.

Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction/sl Posté par Hockey Hebdo le 03/04/2026 à 18:36 Tweeter