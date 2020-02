Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - Les Sentinelles - Match caritatif en mémoire à Franck Source : Christophe Haest - Les Sentinelles Christophe Haest Posté par Hockey Hebdo le 03/02/2020 à 08:45 Tweeter Les Sentinelles - Christophe Haest.





Avoir une passion est un régal, que les amoureux du Hockey partagent tous, quel que soit leur niveau. Pouvoir assouvir cette passion est un bonheur rare. Franck avait la passion du Hockey et l’exprimait avec deux équipes, Les loisirs du Lyon Hockey Club Association, et les Sentinelles, équipe de France des Forces de l’Ordre.

Avoir une seconde passion et pouvoir en vivre, est aujourd’hui presqu’un luxe. Et Franck LABOIS avait ce luxe, il était policier, un policier passionné par son métier. Il partageait cela avec ses collègues de travail et avec les Sentinelles…



Franck LABOIS a été percuté volontairement par un véhicule qu’il tentait d’intercepter avec ses co-équipiers. Il est décédé de ses blessures quelques jours plus tard.



Ces deux mondes rugueux, à travers Franck notamment se rencontrent au sein des Sentinelles. Les policiers ont perdu un frère d’armes comme on dit chez les militaires. Les hockeyeurs ont perdu un co-équipier précieux, et un ami.

Les qualités professionnelles de Franck se retrouvaient sur la glace.

Le monde de la Police et celui du hockey, sont petits et resserrés, le décès de Franck, a touché au cœur les deux sphères.

Très nombreuses ont été les patinoires qui ont honoré la mémoire de Franck, le policier – hockeyeur, le hockeyeur policier, on ne sait plus vraiment.

Il était presque inévitable que ses deux équipes ne se croisent. Ce fut d’abord à la Préfecture de Lyon pour la cérémonie officielle. Mais c’était du goût de tous, trop peu.



Samedi 8 Février prochain, à 20h30, avec l’aide précieuse de la mairie de Lyon, les deux équipes de cœur de Franck LABOIS vont croiser le fer en sa mémoire, en son honneur, dans la belle patinoire Charlemagne.

Sur chaque banc, les souvenirs de Franck seront nombreux, et le cœur sera serré. Mais quand le puck tombera sur la glace, chacun voudra donner le meilleur pour Franck, comme il le faisait dans son métier, comme il le faisait sur la glace, comme il le faisait tout le temps.



Nous vous engageons à venir nombreux rendre un ultime hommage à cet homme passionné.

L’entrée est fixée à 2€ (gratuit moins de 12 ans), les bénéfices seront reversés à la famille de Franck LABOIS.

