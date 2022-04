Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Liiga : Charles Bertrand sauve Tampere Le Tappara remporte le deuxième match en prolongation grâce à un but de Charles Bertrand Source : liiga.fi Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/04/2022 à 21:46 Tweeter Tappara Tampere : 1-2 ap (0-1, 0-0, 1-0, 0-1)



Photographe : Teemu Saarinen Charles Bertrand délivre le Tappara en prolongation TPS Turku -: 1-2 ap (0-1, 0-0, 1-0, 0-1) Après une courte première victoire à domicile, le Tappara se déplace à Turku pour le deuxième match de la finale de la Liiga. Les coéquipiers de Charles Bertrand espèrent bien doubler la mise. Le TPS cherche rebondir à domicile devant ses partisans pour égaliser dans cette finale.

Le Tappara domine assez nettement la première période mais se heurte à Kareyev qui multiplie les interventions devant les filets locaux. Finalement en toute fin de tiers le premier coup de hache est donné, Austin canonne de la bleue, le portier russe repousse mais Merelä pousse au fond le rebond (0-1).

Le TPS inverse la tendance au tiers médiant et hausse le ton, Tappara est pénalisé à deux reprises mais malgré leurs efforts les locaux ne parviennent pas à égaliser avant la deuxième sirène. Le TPS accroit encore sa domination en dernière période, la pression est à son paroxysme. Nurmi perd le palet devant la cage, mais il glisse dans le slot où Parssinen l'expédie au fond juste sous la transversale pour égaliser et faire hurler la foule (1-1).

Turku pousse encore mais la sirène finale retentit sur ce score de parité il faut disputer une prolongation. Dans le temps supplémentaire sur une offensive plutôt anodine de Tampere la partie s'achève. Charles Bertrand met dans le slot, le puck est dévié accidentellement par Rafkin dans son propre but (1-2).

Victoire archi-étriquée pour le Tappara qui double son avance dans la finale pas malheureux dans cette partie. Le TPS peut nourrir des regrets de ne pas avoir pu passer l'épaule dans ses temps forts. Retour à Tampere lundi pour le match 3, Turku devra impérativement l'emporter pour ne pas se retrouver dos au ravin.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Charles Bertrand

** : Christian Heljanko

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Charles Bertrand

** : Christian Heljanko

* : Andreï Kareyev











