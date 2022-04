Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Liiga : Enfin Le TPS remporte sa première victoire de la finale devant ses partisans et évite le balayage Source : liiga.fi Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/04/2022 à 09:01 Tweeter TPS - Tappara : 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)



Photographe : Teemu Saarinen Le TPS remporte le match 4 à Turku - Tappara : 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) Le TPS est dos au mur après avoir perdu les trois premiers matchs de la finale contre le Tappara. Devant son public composé de plus de 10 000 spectateurs, il doit impérativement l'emporter pour éviter un humiliant balayage.

Le premier tiers est disputé et légèrement à l'avantage des joueurs à la hache mais le score reste vierge après vingt minutes.

Le niveau augmente encore au tiers médiant mais les deux gardiens se montrent imbattable et multiplie les interventions devant leurs filets respectifs. Après quarante mintues il n'y a toujours aucun but dans ce match irrespirable pour les fans de Turku qui font face à l'élimination.

Le TPS accélère au dernier tiers et domine son adversaire qui ne trouve pas de solution. Le temps défile et le score est toujours vierge. Sur un engagement gagné en zone offensive, Eronen conserve le palet se met à l'abri derrière deux joueurs visiteurs et d'un bon lancer balayé troue enfin le but de Heljanko pour l'ouverture du score après 53 minutes sans but (1-0).

Le Tappara tente de contrer mais il est pris par la défense locale, Kareyev continue de repousser les dernières tentatives et blanchit avec 25 arrêts.

Le TPS remporte enfin sa première victoire de la finale après trois défaites. Il régale son public et évite le balayage et pourquoi pas se met il à rêver d'un retournement de situation bien incroyable.

Prochain match jeudi sur la glace de la Nokia Arena de Tampere.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Andreï Kareyev

** : Elmeri Eronen

* : Christian Heljanko © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur