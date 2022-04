Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Liiga : Le Tappara Tampere champion Dernier coup de hache pour le Tappara de Charles Bertrand qui remporte la finale de la Liiga en cinq parties Source : liiga.fi Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/04/2022 à 09:33 Tweeter Tappara - TPS : 1-0 (1-0, 0-0, 0-0)



Photographe : Saana Hakala Le Tappara Tampere champion - TPS : 1-0 (1-0, 0-0, 0-0) Le TPS après un bon premier succès au dernier match reste en vie et doit l'emporter à Tampere pour poursuivre l'aventure dans cette finale 2022. Le Tappara peut être sacré champion devant son public en cas de victoire.

Kareyev qui avait blanchit au match précédent ne va pas mettre longtemps à perdre son invincibilité. Le TPS démarre pourtant très fort mais en reculant Anttalainen se fait subtiliser le palet devant son but par Luoto qui ouvre le score d'un puissant tir après à peine 35 secondes de jeu (1-0).

Le Tappara surdomine son adversaire toute la période mais ne peut doubler la mise tant le portier russe de Turku s'échine à tenir la barraque. Le TPS complètement dépassé n'adresse qu'un seul tir sur la cage locale.

Le rythme baisse en deuxième vingt mais le Tappara contrôle toujours le jeu et étouffe son adversaire complètement perdu sur la glace.

Le TPS sort enfin de l'apathie au dernier tiers et se met à pousser pour égaliser mais une fois encore Heljanko fait le ménage devant son filet. Le temps défile et les visiteurs ne trouvent pas de solution. Le temps mort et la sortie du gardien n'y changeront rien, le Tappara tient. Heljanko blanchit avec 16 petits arrêts. La Nokia Arena chavire de bonheur, les bleus et oranges sont champions de Finlande 2022. Onzième titre de l'histoire du club de Tampere.

Charles Bertrand termine champion avec 15 points (6 buts, 9 assistances) en 52 matchs de saison régulière, et un seul point en 7 matchs de playoffs.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Andreï Kareyev

** : Christian Heljanko

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











