Hockey sur glace - Liiga : Tappara petitement devant Le Tappara de Tampere remporte le premier match de la finale de la Liiga contre le TPS Turku Source : liiga.fi Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2022 à 20:39 Tappara Tampere - TPS Turku : 2-1 (1-1, 0-0, 1-0)



Photogtaphe : Mika Kylmäniemi Le Tappara remporte sur le fil le 1er match de la finale - TPS Turku : 2-1 (1-1, 0-0, 1-0) La finale de la Liiga finlandaise démarre à la Deck Arena de Tampere. Le Tappara, club de Charles Bertrand, leader de la saison régulière, s'est sorti sans difficultés des deux premiers tours de playoffs (4-1 contre Lukko et 4-1 contre KooKoo). Il reçoit le TPS quatrième de la saison et qui s'est débarrassé d'ifficilement de l'IFH 4-3 en quarts puis 4-2 de l'Ilves. Turku battu en finale 4-1 l'an dernier par Lukko espère cette fois prendre sa revanche et remporter le titre suprême qu'il attend depuis 2010. Tampere vainqueur en 2017 veut une fois encore soulever le titre.

Le Tappara démarre mal ce premier match avec deux fautes de suite, offrant ainsi un double avantage à son adversaire. Une belle occasion que le TPS n'allait pas rater. Lajunen feinte le lancer, il dévie vers Nurmi qui lance dans l'angle mais Heljanko se jette au sol et repousse, le rebond repris par Slavkovsky est propulsé dans le filet local (0-1).

Le jeu est plutôt équilibré mais le TPS parvient à conserver son avantage. Il commet une pénalité en fin de tiers, premier powerplay et premier but pour le Tappara. Levtchi en one-timer fusille Kareyev pour l'égalisation (1-1).

Les deux équipes se neutralisent dans un deuxième tiers très verrouillé et passablement peu dynamique. Les locaux sont pénalisés d'entrée de tiers, mais le TPS n'en profite pas. Turku est pénalisé à son tour, Tappara force sans succès, une deuxième faute tombe juste après le retour à cinq. Tampere pose bien son jeu et Kuusela trouve l'ouverture d'un solide lancer du poignet (2-1).

Le TPS repart au combat mais même en suppériorité ne peut égaliser. En fin de partie les visiteurs sortent leur gardien mais ne parviennent pas à revenir.

Premier court succès pour le Tappara qui prend les devants dans cette finale. Prochain match samedi à Turku.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Christian Heljanko

** : Kristian Kuusela

* : Markus Nurmi











