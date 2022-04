Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Liiga : Tappara tout près du but Troisième victoire du Tappara dans la finale de la Liiga. Plus qu'un succès pour décrocher le graal Source : liiga.fi Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/04/2022 à 20:48 Tweeter Tappara - TPS : 3-1 (0-0, 2-0, 1-1)



liiga.fi

Après deux victoires de suite le Tappara est en bonne position dans la finale et il retrouve ses partisans pour tenter de prendre un avantage décisif contre le TPS qui ne doit plus s'incliner s'il veut garder une chance solide.

Les deux équipes se livrent à un long round d'observation, le temps défile. Le premier tiers est plutôt équilibré et aucune des deux formations ne parvient à se détacher avant la sirène.

Le TPS hausse le ton en début de tiers médiant et presse, mais il est sanctionné ce qui relance les locaux. Levtchi au premier poteau remet dans l'axe pour Savinainen qui fusille le portier visiteur pour ouvrir les compteurs (1-0).

Un épisode à quatre contre quatre permet au TPS de pousser mais sans parvenir à égaliser. Le Tappara attend son heure, elle arrive en fin de période. Merelä derrière la cage remet dans la transversale pour Leskinen qui vient fusiller Kareyev pour doubler la mise (2-0).

Turku revient pied au plancher au dernier tiers et mitraille le but local. Slafkovsky lance dans l'axe, le palet est repoussé par le portier Rodewald reprend au fond avec brio (2-1).

Le TPS poursuit son effort pour égaliser, mais il n'y arrive pas. Encore une fois Heljanko est impérial et tient son équipe devant. En fin de partie les visiteurs sortent leur gardien et abattent leur dernier joker. Puhakka en profite pour scorer en cage vide et assurer la troisième victoire du Tappara (3-1).

Un nouveau pas, décisif ?, a été fait pour le Tappara en direction du titre suprême. Il ne faut plus qu'un petit succès pour l'emporter alors que le TPS dos à l'abîme, doit l'emporter à quatre reprises. Les jeux sont-ils, déjà ?, faits ? Turku disputera le match 4 à domicile dès demain, il faudra l'emporter pour éviter le balayage et conserver un mince espoir.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Christian Heljanko

** : Anton Levtchi

* : Veli-Matti Savinainen - TPS : 3-1 (0-0, 2-0, 1-1)Après deux victoires de suite le Tappara est en bonne position dans la finale et il retrouve ses partisans pour tenter de prendre un avantage décisif contre le TPS qui ne doit plus s'incliner s'il veut garder une chance solide.Les deux équipes se livrent à un long round d'observation, le temps défile. Le premier tiers est plutôt équilibré et aucune des deux formations ne parvient à se détacher avant la sirène.Le TPS hausse le ton en début de tiers médiant et presse, mais il est sanctionné ce qui relance les locaux.au premier poteau remet dans l'axe pourqui fusille le portier visiteur pour ouvrir les compteursUn épisode à quatre contre quatre permet au TPS de pousser mais sans parvenir à égaliser. Le Tappara attend son heure, elle arrive en fin de période.derrière la cage remet dans la transversale pourqui vient fusillerpour doubler la miseTurku revient pied au plancher au dernier tiers et mitraille le but local.lance dans l'axe, le palet est repoussé par le portierreprend au fond avec brioLe TPS poursuit son effort pour égaliser, mais il n'y arrive pas. Encore une foisest impérial et tient son équipe devant. En fin de partie les visiteurs sortent leur gardien et abattent leur dernier joker.en profite pour scorer en cage vide et assurer la troisième victoire du TapparaUn nouveau pas, décisif ?, a été fait pour le Tappara en direction du titre suprême. Il ne faut plus qu'un petit succès pour l'emporter alors que le TPS dos à l'abîme, doit l'emporter à quatre reprises. Les jeux sont-ils, déjà ?, faits ? Turku disputera le match 4 à domicile dès demain, il faudra l'emporter pour éviter le balayage et conserver un mince espoir.*** : Christian Heljanko** : Anton Levtchi* : Veli-Matti Savinainen © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur