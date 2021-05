Transferts 2021/2022 : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - LM : 2 arrivées de Strasbourg à Anglet Hockey sur glace : Transfert magnus saison 2021/2022 - l'Hormadi d'Anglet Source : Communiqué d'Anglet La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 05/05/2021 à 17:00 Tweeter



Communiqué du club



Ce n’est pas un, mais deux défenseurs de 26 ans qui rejoindront l’équipe la saison prochaine. Il s’agit des deux Canadiens Colton Waltz et Kevin Massy.



Formé au Canada, Colton Waltz a notamment joué pour la prestigieuse WHL et disputé un match en AHL avant de continuer son chemin dans différentes ligues Nord-Américaines. L’an passé, il a posé ses valises à Strasbourg pour jouer en D1. Après une saison particulièrement prometteuse (15 points inscrits en 11 match), le club est donc heureux de pouvoir compter sur lui la saison prochaine !



Kevin Massy quant à lui est un joueur plus imposant physiquement, du haut de son mètre 93, il dépasse la barre des 100 kilos. Cet atout de taille (qui a également inscrit 15 points en 11 matchs) saura également apporter sa vision du jeu et sa vivacité à l’équipe Angloye.

