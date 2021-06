Transferts 2021/2022 : Mulhouse (Les Scorpions) Hockey sur glace - LM : 2 départs à Mulhouse Hockey sur glace : Transfert magnus saison 2021/2022 - Les Scorpions de Mulhouse Source : Communiqué de Mulhouse La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 25/06/2021 à 07:15 Tweeter Communiqué de Mulhouse



" Le sort de deux Scorpions de l’effectif 2020/2021 restait à déterminer en cet intersaison : Erik Robichaud et Colin Campbell. Les deux anciens coéquipiers de longue date ne sont pas conservés en vue de la saison prochaine.



Erik Robichaud était arrivé à Mulhouse l’été dernier en provenance du Brampton Beast en ECHL. Il aura disputé un total de 21 matches sous les couleurs mulhousiennes avec un bilan de 2 buts et 10 passes.



Colin Campbell arrivait lui, également l’été dernier, en provenance de Hongrie et du club Fehervari Titanok. Il n’aura manqué aucun des 23 matches officiels des Scorpions cette saison, terminant meilleur pointeur de l’équipe avec 7 buts et 14 passes.



Nous remercions Colin et Erik pour leur contribution cette saison et leur souhaitons bonne chance pour la suite de leurs carrières respectives. Les deux joueurs qui les remplaceront vous seront présentés très prochainement… Restez connectés ! "

