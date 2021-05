Transferts 2021/2022 : Mulhouse (Les Scorpions) Hockey sur glace - LM : 2 prolongations à Mulhouse Hockey sur glace : Transfert magnus saison 2021/2022 - Les Scorpions de Mulhouse Source : Communiqué de Mulhouse La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 12/05/2021 à 08:01 Tweeter Communiqué de Mulhouse







Le profil d’Isaac Charpentier cliquez ici Samuel Rousseau sera de retour pour sa troisième campagne avec les rouge et noir. Notre jeune joueur de centre poursuit sa progression avec les Scorpions, lui qui affiche déjà quatre saisons de Synerglace Ligue Magnus et plus de cent matches au compteur alors qu’il ne fêtera qu’en fin d’année ses vingt-et-un ans. On pourra compter sur Sam pour mettre au service du collectif sa combativité et sa détermination.Alexandre Gagnon ne tarit pas d’éloges concernant Samuel : « À 20 ans, Sam a déjà complété quatre saisons en Magnus, il n’est donc plus une recrue malgré son âge ! Cette année, on a par contre vu une très grande amélioration dans la maturité de son jeu. Sam est un gars d’énergie qui travaille toujours à 200%... ce qu’on voulait de lui c’était de temporiser son jeu pour être plus efficace avec le palet. À partir de Janvier on a vraiment pu voir cette progression ce qui est prometteur pour lui et pour le club l’an prochain. C’est un luxe de l’avoir dans la profondeur de l’effectif ! »Arrivé l’été dernier en provenance d’Angers, Isaac Charpentier prolonge l’aventure mulhousienne à l’issue d’une première saison marquée par la Covid-19. La situation n’était pas évidente pour Isaac, avec un faible temps de jeu en raison du nombre de matches réduits et l’annulation de la saison de Division 2 qui devait le voir prendre des grosses minutes avec Colmar. Mais notre jeune gardien de vingt-deux ans a démontré qu’il répondait présent lorsque l’on faisait appel à lui !Alexandre Gagnon précise sa situation : « Isaac est venu à Mulhouse avec un plan précis et on n’a pas pu lui offrir ce qu’on avait prévu du au Covid. Alors pour lui l’an prochain c’est vraiment de refaire ce qu’on avait prévu, mais avec une année d’expérience de plus. On a eu plus d’entraînements qu’à l’habitude donc Isaac a eu plus d’action qu’en temps normal, ce qui lui a été profitable. On l’a vu augmenter en confiance et nous savons qu’il est capable de garder la cage peu importe l’occasion qu’on lui donnera en Magnus. De plus, il fera des matchs dans les divisions inférieures avec l’entente. »

