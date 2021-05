Transferts 2021/2022 : Mulhouse (Les Scorpions) Hockey sur glace - LM : 2 prolongations à Mulhouse Hockey sur glace : Transfert magnus saison 2021/2022 - Les Scorpions de Mulhouse Source : Communiqué de Mulhouse La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 18/05/2021 à 08:15 Tweeter Communiqué de Mulhouse



On poursuit les bonnes nouvelles dans la construction de cet effectif 2021/2022 des Scorpions avec deux nouvelles prolongations. Corentin Cruchandeau et Antonin Germond continuent avec nous la saison prochaine !



Pour sa première campagne à l’Illberg, Antonin Germond a vite su saisir sa chance au point de ne jamais quitter l’alignement de la saison. Plutôt pas mal pour une première saison en Synerglace Ligue Magnus ! Le jeune attaquant originaire de Rouen, désormais âgé de vingt-et-un ans, a donc participé à 22 matches de saison régulière avec à la clé 3 mentions d’aide.



Alexandre Gagnon croît fort en Antonin, comme il vous l’explique : « Antonin est venu l’an dernier dans l’espoir de faire une bonne saison en licence bleue avec Colmar/Strasbourg et de se tailler une place de temps en temps en Magnus... Il aura finalement fait sa place comme régulier dans l’effectif pro et nous a convaincus pour la saison 2021/22. Il fait donc partie des titulaires et nous sommes confiants de son potentiel en Magnus ! C’est un jeune prometteur, travaillant et avec de belles aptitudes offensives. »



Arrivé au club pour rejoindre l’équipe U20 en 2017, Corentin Cruchandeau vient de compléter sa quatrième saison à Mulhouse. Ce ne fut toutefois pas la plus réjouissante pour le jeune dunkerquois, qui a longtemps regardé ses coéquipiers depuis les tribunes à cause d’une blessure récalcitrante. Il a tout de même pu disputer 5 matches avec les Scorpions, en plus d’en disputer 9 avec Strasbourg, avec à la clé 2 assists en SLM. On a en tout cas hâte de revoir Corentin en pleine possession de ses moyens à la reprise !



Et Alexandre Gagnon a autant hâte que nous, et vante son potentiel : « Ce fut une campagne difficile pour Corentin qui a été blessé la majeure partie de la saison. Cette année, il revient donc pour recommencer à zéro et prouver sa valeur dans nos douze partants ! C’est un joueur très intelligent avec un coffre d’outils bien rempli. Son potentiel est loin d’être rempli et nous croyons qu’il pourra en surprendre plusieurs avec son niveau de jeu cette année ! »



