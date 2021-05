Transferts 2021/2022 : Mulhouse (Les Scorpions) Hockey sur glace - LM : 2 prolongations à Mulhouse Hockey sur glace : Transfert magnus saison 2021/2022 - Les Scorpions de Mulhouse Source : Communiqué de Mulhouse La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 20/05/2021 à 12:00 Tweeter Communiqué de Mulhouse



Nous sommes heureux de vous annoncer deux nouvelles prolongations aujourd’hui, ce qui porte désormais l’effectif à quatorze joueurs sont sous contrat avec les Scorpions Team Synerglace pour la saison prochaine.







Alexandre Gagnon est convaincu qu’il pourra apporter encore plus la saison prochaine : « On a vu un Jonathan Lessard qui a repris plaisir à jouer au hockey l’an passé. C’est un de nos leaders sur le plan de l’intensité et sur le niveau de compétitivité ! Jo est une valeur sûre offensivement et on pense même que si nous le mettons dans les bonnes conditions, il pourra marquer son nombre de buts et surtout quand les matchs sont difficiles et la compétition est élevée. »



Ce sera également une deuxième saison à l’Illberg pour Jordan Mugnier (24 ans), qui avait rejoint les Scorpions l’été dernier en provenance de Tours. Jordan a fait ses preuves cette saison et pourra confirmer ses progrès lors du prochain exercice. En 20 matches, il a inscrit 4 buts et 2 assistances.



Alexandre Gagnon est satisfait de son apport au groupe et en attend encore plus : « Jordan s’est remis au rythme de la Magnus l’an passé. Maintenant il est prêt à prendre plus de responsabilités dans l’effectif ! C’est un joueur d’expérience dans notre groupe de jeunes qui amène beaucoup de calme et de discipline dans le vestiaire. Il est très rapide et a un lancer qui peut donner de la misère aux gardiens adverses, il doit s’en servir ! Nous sommes bien heureux de confirmer le retour de ces deux joueurs qui créent de la stabilité dans l’effectif. »



