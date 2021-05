Transferts 2021/2022 : Briançon (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - LM : 2 reconductions à Briançon Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Briançon Source : Communiqué de Briançon La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 20/05/2021 à 09:00 Tweeter

Communiqué de Briançon

" Les deux Quentin rempilent pour une saison au sein de l'effectif des Diables Rouges. Quentin Berton "Beber" s'est vite intégré dans le groupe. Travailleur de l'ombre, guerrier dans l'âme, il a été très précieux dans les jeux en infériorité. Nul doute, que Quentin va revenir, dès le camp d'entraînement avec les mêmes envies et dispositions que la saison dernière. Arrivé l'été dernier,"Beber" s'est vite intégré dans le groupe. Travailleur de l'ombre, guerrier dans l'âme, il a été très précieux dans les jeux en infériorité. Nul doute, que Quentin va revenir, dès le camp d'entraînement avec les mêmes envies et dispositions que la saison dernière.

Quentin Fauchon "Fauch" a été victime d'une grosse blessure à l'épaule l'écartant une grande partie de la saison 2019/2020. Il a su travailler très fort pour revenir la saison passée malgré le manque de matchs. Quentin a faim de compétition et a l'envie d'apporter encore plus à l'équipe. Arrivé dans la cité Vauban, pour le retour des Diables Rouges en Synerglace Ligue Magnus,"Fauch" a été victime d'une grosse blessure à l'épaule l'écartant une grande partie de la saison 2019/2020. Il a su travailler très fort pour revenir la saison passée malgré le manque de matchs. Quentin a faim de compétition et a l'envie d'apporter encore plus à l'équipe. "



